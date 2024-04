Jair Bolsonaro é convidado a visitar Israel e pede devolução do passaporte ao STF

Alto contraste

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal a devolução do passaporte dele, apreendido durante as investigações sobre a suposta tentativa de golpe no país. Bolsonaro quer viajar para Israel a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O pedido será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator das investigações no Supremo Tribunal Federal. Essa é a segunda vez que o ex-presidente pede a devolução do passaporte; a primeira ocorreu no mês passado. Moraes ainda não tomou nenhuma decisão. Agora, a situação parece ser mais delicada. Moraes pediu explicações sobre a estadia de Bolsonaro na embaixada da Hungria, e se ele tinha a intenção de pedir asilo político. A resposta do ex-presidente está sob análise da Procuradoria-Geral da República.