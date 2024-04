Jornal da Record visita cidades israelenses esvaziadas após ataques do Hezbollah Territórios na fronteira com o Líbano que foram abandonados depois da ação do grupo que apoia o Hamas

A equipe do Jornal da Record visitou cidades israelenses que foram esvaziadas depois dos ataques terroristas do Hezbollah; territórios na fronteira com o Líbano que foram abandonados depois da ação do grupo que apoia os terroristas do Hamas. No total, 160 mil israelenses que moravam perto da fronteira com o Líbano vivem, há cinco meses e meio, em outras regiões do país.