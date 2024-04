JR de Olho : Câmara grava momento em que entregador arremessa TV por cima de portão de uma casa no RJ

Alto contraste

Uma câmera gravou o momento em que um entregador arremessou uma televisão por cima do portão de uma casa, no Rio de Janeiro. A TV, de 24 polegadas, foi danificada. O piso também ficou quebrado. O dono do imóvel estava trabalhando e havia pedido que o produto fosse entregue no vizinho, o que não aconteceu. A empresa responsável pela venda disse que vai enviar um novo aparelho, mas não informou se o entregador será punido.