Julgamento das acusadas pela morte do menino Miguel deve terminar nesta sexta (5) A mãe e a ex-companheira respondem por homicídio triplamente qualificado com agravantes

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Deve terminar, na noite desta sexta (5), o julgamento das acusadas pela morte do menino Miguel, de 7 anos, no Rio Grande do Sul. A mãe confessou que matou o filho em 2021. O Ministério Público também acusa Bruna Natieli Porto da Rosa, que na época era companheira de Yasmin. As duas mulheres respondem por homicídio triplamente qualificado com agravantes.