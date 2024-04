Julgamento dos acusados da morte do jogador Daniel Corrêa entra na reta final

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Entrou na reta final o júri dos acusados de envolvimento na morte do jogador de futebol Daniel Corrêa, assassinado depois de uma festa de aniversário. Pela manhã, cinco dos sete acusados foram interrogados. Eles só responderam às perguntas dos próprios advogados e negaram participação na morte do jogador, que tinha 24 anos e jogou pelo Coritiba, Botafogo e São Paulo. O casal Edison e Cristiana Brittes prestaram depoimentos ontem (18) à noite. Ela reforçou que foi assediada sexualmente por Daniel e relembrou as fotos que ele teria mandado para amigos na cama com ela. Já Edson, ex-marido dela, confessou ter matado o jogador.