Justiça nega novamente a prisão do motorista de carro de luxo envolvido na morte de homem em SP

A Justiça negou novamente a prisão do jovem que dirigia um carro de luxo e provocou um acidente com morte na semana passada em São Paulo. Na decisão, o juiz também ordenou que Fernando Sastre Filho entregue o passaporte e pague uma fiança de R$ 500 mil. Marcos Vinícius Rocha, que estava no banco do passageiro, segue internado na UTI e deve ser novamente operado por problemas pulmonares.