Levantamento mostra que Semana do Consumidor deve ter 170 mil tentativas de fraude pela internet Dados representam prejuízo não só para pessoas físicas, mas também para as empresas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na Semana do Consumidor, o Jornal da Record traz um alerta: a cada três segundos, ocorre uma tentativa de fraude pela internet. Por isso, é preciso redobrar a atenção. Um levantamento exclusivo feito a pedido do JR aponta que, somente nesta semana, deve haver 170 mil tentativas de fraude, o que representa prejuízo não só para pessoas físicas, mas também para as empresas.