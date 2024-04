Luciano Bivar é afastado da presidência do União Brasil em meio à disputa interna no partido STF analisa o caso que teve como estopim um incêndio de duas casas da família de Rueda em Pernambuco

O deputado federal Luciano Bivar foi afastado hoje (20) da presidência do União Brasil. Uma possível expulsão de Bivar do partido será analisada pela comissão de ética. Antonio Rueda vai assumir o cargo de presidente. Ele foi eleito no mês passado, em uma disputa que envolveu uma briga e troca de ameaças com Bivar. O Supremo Tribunal Federal analisa o caso que teve como estopim um incêndio de duas casas da família de Rueda em Pernambuco, que pode ter sido criminoso. Bivar nega as acusações.