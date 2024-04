Luís Roberto Barroso rebate Elon Musk e diz que empresas estão sujeitas à Constituição no Brasil

Alto contraste

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, reagiu às postagens do bilionário Elon Musk sobre descumprir decisões da corte e afirmou que as empresas que operam no Brasil estão sujeitas à Constituição federal. Musk será investigado depois de uma série de postagens em que criticou o Supremo e chegou a defender o impeachment do ministro Alexandre de Moraes.