Luiz Fux, ministro do STF, nega pedido de habeas corpus da defesa de Robinho Recurso de Robinho no STF foi negado pois a sentença na Itália já havia transitou em julgado

O Superior Tribunal de Justiça enviou hoje (21) à Justiça Federal em Santos os documentos que autorizam a prisão de Robinho. Ontem, a maioria dos ministros da corte especial do STJ considerou constitucional o pedido das autoridades italianas para Robinho cumprir, em solo brasileiro, a pena de nove anos de prisão por participar de um estupro coletivo. A defesa do ex-jogador acionou o Supremo Tribunal Federal para evitar a prisão até que se esgotem todos os recursos, mas o relator do pedido, ministro Luiz Fux, negou o recurso. Fux considerou que já houve o trânsito em julgado da condenação na Itália, e que não cabe a tese de que o cumprimento da pena no Brasil seria inconstitucional.