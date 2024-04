Mais cara e mais perigosa, versão 'dry' da maconha ganha popularidade em SP

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma das formas mais caras e perigosas da maconha tem se popularizado no estado de São Paulo. Conhecida como ‘dry’, a droga lembra uma massa de modelar. Traficantes chegam a vender um quilo por R$ 18 mil. A dry é produzida a partir do extrato de haxixe; segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, em 2023 foram apreendidos 328 kg de haxixe no estado. De acordo com a polícia, os traficantes vendem a droga em grupos de aplicativos e entregam diretamente ao usuário.