Mais da metade dos consumidores com acesso a descontos na conta de luz não utilizam o programa, afirma Aneel

Quase 8 milhões de famílias brasileiras têm direito à tarifa social na conta de luz, que dá descontos aos consumidores, mas não utilizam o programa. Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, são mais de 17 milhões de inscritos na tarifa social no país, mas quase 8 milhões estão aptos e não utilizam o desconto. A dica é manter o CadÚnico sempre atualizado; de preferência, com o número da unidade consumidora da conta de energia, mesmo se o imóvel for de aluguel.