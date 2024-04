Alto contraste

Mais de 100 pessoas ainda estão presas em túneis e prédios que desabaram na região do epicentro do terremoto em Taiwan. A estimativa é de que cerca de 100 prédios sofreram danos, e 90 mil casas ficaram sem energia elétrica; na maior parte do país, porém, o fornecimento já foi reestabelecido.