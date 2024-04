Medicamentos devem ficar 4,5% mais caros a partir de 1º de maio

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os medicamentos devem ficar 4,5% mais caros a partir de segunda-feira (1º) em todo o país. Remédios para controlar pressão arterial e problemas cardíacos e diuréticos estão na lista dos afetados. O índice é definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, um órgão interministerial. O reajuste deve ser publicado no Diário Oficial na quinta-feira (28), com os novos valores entrando em vigor 1º de abril. O aumento não será automático, ele funciona como um teto e cada empresa pode optar pela aplicação total ou parcial do reajuste.