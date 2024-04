Microchip ajuda a identificar cães e gatos perdidos; RJ registrou mais de 126 mil animais

Alto contraste

O Brasil tem mais de 30 milhões de cães e gatos vivendo nas ruas. Alguns tem donos, mas se perdem e não conseguem voltar pra casa. Desde janeiro, quando o uso de microchip virou lei na cidade do Rio de Janeiro, mais de 126 mil animais passaram pelo procedimento, que não é obrigatório em outras regiões do Brasil. A identidade digital de cães e gatos é gravada em um chip do tamanho de um grão de arroz, e o dispositivo é aplicado sob a pele do animal de forma rápida e pouco invasiva. Com isso, caso o animal fuja, poderá ser identificado em um banco de dados que pode ser acessado por veterinários, abrigos e órgãos públicos. Essas informações também podem ser usadas para implantação de políticas públicas.