Ministério da Justiça demite diretor da penitenciária federal de Mossoró (RN) Humberto Fontinele havia sido afastado do cargo em 14 de março, dia da fuga dos presos

O Ministério da Justiça demitiu, na noite desta quinta (4), o diretor da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Humberto Fontinele havia sido afastado do cargo em 14 de março, dia da fuga dos presos, que foram recapturados hoje.