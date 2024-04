Minuto JR : Censo 2022 revela que mais de 58 mil imóveis estão desocupados em São Paulo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os dados do censo 2022 do IBGE revelaram que mais de 58 mil imóveis estão desocupados em São Paulo. Na região central, a cada cinco imóveis, um está vazio. O censo também revelou que mais da metade da população brasileira vive hoje em cidades litorâneas. Veja também: Quatro pessoas são presas após briga entre torcidas de Brusque e Avaí. Apenas 35,3% do público-alvo se imunizou contra a dengue.