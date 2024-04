Minuto JR Mundo : Rei Charles III participa do primeiro evento público desde diagnóstico de câncer

Alto contraste

O rei Charles III participou do primeiro compromisso público desde que foi diagnosticado com câncer, há dois meses. O monarca e a rainha Camila acompanharam uma cerimônia neste domingo (31), no Castelo de Windsor. Charles cumprimentou o público antes de deixar o local. Veja também: Polícia francesa encontra ossada de criança desaparecida há oito meses. Incêndio de grandes proporções atinge complexo comercial no Iraque.