Minuto JR : Operação da PF investiga suposta compra de equipamentos superfaturados para escolas do RS

Uma operação da Polícia Federal investiga a suposta compra de equipamentos superfaturados para escolas do Rio Grande do Sul. Em um dos casos, o município de Cachoeirinha gastou R$ 10 milhões na aquisição de 321 lousas. A Prefeitura informou que já prestou esclarecimentos à Justiça e colabora com as investigações. Veja também: Fuga no presídio federal de Mossoró (RN) completa um mês. Motociclista é arrastado por enxurrada em Ceilândia (DF).