Monitor JR : Facção criminosa não está ajudando Ministério da Justiça na busca por dupla foragida

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Viralizou na internet a informação de que o Ministério da Justiça e Segurança Pública estaria recebendo informações de uma facção criminosa na busca por dois detentos que fugiram do presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O Monitor JR checou a informação e ela é falsa. As forças de segurança identificaram que os integrantes de uma facção criminosa estão ajudando os fugitivos, e não auxiliando o governo federal nas buscas.