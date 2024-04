Monitor JR : Foto que mostra presidente Lula ao lado de Domingo Brazão é falsa; trata-se de uma montagem

Alto contraste

Uma foto que viralizou na internet mostra o presidente Lula ao lado de um grupo de políticos, entre eles, estaria Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro que foi preso suspeito de encomendar a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018.O Monitor JR checou a informação e ela é falsa, trata-se de uma montagem feita na foto. Portanto, o presidente Lula não foi fotografado com o suspeito de mandar matar a vereadora Marielle Franco.