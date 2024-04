Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Produtores de peixes do interior de Goiás tiveram um prejuízo milionário. O Ministério Público do estado investiga por que milhares de peixes morreram na região de Minaçu. A suspeita é que os animais tenham morrido por falta de oxigênio. Uma medição na água indiciou que o nível de oxigênio estava abaixo do normal no dia das mortes.