Mortes por bala perdida se espalham pelo país, e famílias aguardam decisão do STF sobre indenizações Desde o início do ano, 26 pessoas foram vítimas de balas perdidas na região metropolitana do Rio

Em menos de 24 horas, três pessoas foram atingidas por balas perdidas no estado do Rio de Janeiro. A mais recente vítima é uma mulher de 61 anos que estava a poucos metros de casa, em Belford Roxo. Os casos de bala perdida também fizeram vítimas em outros estados. Desde o início do ano, 26 pessoas foram vítimas de balas perdidas na região metropolitana do Rio. Três pessoas morreram.