Motor apreendido no RJ ajuda a polícia a descobrir depósito de peças roubadas em SP

Um motor de automóvel apreendido no Rio de Janeiro ajudou a pôr na cadeia suspeitos de vender peças roubadas em São Paulo. Em todo o Brasil, operações policiais tentam impedir que criminosos comercializem peças de veículos sem procedência em outros estados. 15 lojas foram fechadas pela polícia na região conhecida como ‘Robauto’, em Goiânia (GO), por causa da falta de procedência das peças. Este ano, 27 pessoas foram presas; em todo o Brasil, 83 são investigadas e 42 estabelecimentos foram alvo de buscas em três estados e no Distrito Federal.