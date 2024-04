MP-DF denuncia Jair Renan, filho de Bolsonaro, por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica Filho do ex-presidente é investigado por supostamente usar documento com informações falsas para obter empréstimo

O Ministério Público do Distrito Federal denunciou Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso. Ele é investigado por supostamente usar um documento com informações falsas para obter um empréstimo bancário que não teria sido pago. O documento seria uma declaração de faturamento de R$ 4,6 milhões da empresa de eventos de Jair Renan. O advogado do filho do ex-presidente criticou o vazamento de informações, e afirmou que a prática é prejudicial à defesa e à presunção de inocência.