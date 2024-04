No Senado, comissão de juristas inicia análise de sugestões de mudanças no Código Civil brasileiro Entre os principais pontos, estão atualizações nas leis sobre o uso da internet e da inteligência artificial

Nesta segunda (1º), uma comissão de juristas começou a analisar no Senado sugestões de mudanças no Código Civil brasileiro. Entre os principais pontos, estão atualizações nas leis sobre o uso da internet e da inteligência artificial. Uma das propostas é responsabilizar as plataformas digitais por vazamentos de informações dos usuários e fazer com que as empresas adotem medidas de proteção.