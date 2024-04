Novo reajuste no preço dos medicamentos no país se junta ao aumento do ICMS pelos estados Índice de 4,5% é o menor dos últimos anos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Hoje foi o primeiro dia útil do novo reajuste dos medicamentos autorizado pelo governo. Em alguns estados, os remédios vão ficar ainda mais caros por causa do aumento do ICMS no começo do ano. O aumento autorizado pelo governo federal pesa no bolso, mas o índice de 4,5% é o menor dos últimos anos. O reajuste leva em conta o IPCA acumulado em 12 meses. O presidente do sindicato da indústria farmacêutica diz que o aumento não é uniforme: depende dos estoques e da concorrência no setor.