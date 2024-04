Onda de calor continua pelos próximos dias em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná

Alto contraste

Às vésperas do fim do verão, a onda de calor continua em três estados do país. No Rio de Janeiro, desde o começo de março, já foram registrados quatro dias com sensação térmica acima dos 50 graus. No último fim de semana do verão, o carioca viu a sensação térmica disparar: no sábado (16), ficou um pouco acima dos 60 graus. Já no domingo, ultrapassou os 62 na zona oeste, o maior valor já registrado desde 2014. Regiões de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná também registraram temperaturas pelo menos cinco graus acima da média.