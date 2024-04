ONU emite alerta vermelho após quebra de recordes de calor no mundo Entidade diz ainda que é grande a probabilidade de que 2024 se torne o ano mais quente já registrado na história

A ONU emitiu um alerta vermelho depois que o mundo quebrou os principais recordes de calor no ano passado. Segundo a organização meteorológica das Nações Unidas, as temperaturas atingiram o nível mais alto em 174 anos. A média ficou 1,45 grau celsius acima dos níveis pré-industriais. As temperaturas dos oceanos também atingiram o patamar mais alto em 65 anos. A ONU diz ainda que é grande a probabilidade de que 2024 se torne o ano mais quente já registrado na história.