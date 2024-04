Operação conjunta expulsa 25 criminosos brasileiros que estavam presos no Paraguai Todos eram considerados foragidos por crimes cometidos aqui no país

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Cerca de 25 criminosos brasileiros que estavam presos no Paraguai foram expulsos em uma operação conjunta da Polícia Federal com a polícia paraguaia. Todos eram considerados foragidos por crimes cometidos aqui no país. A maioria tinha envolvimento com facções brasileiras que atuam no tráfico internacional de drogas na fronteira.