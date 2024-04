Operação no RJ prende 17 policiais suspeitos de atuar como seguranças do bicheiro Rogério de Andrade Rogério, que assumiu o legado do tio Castor de Andrade no jogo do bicho carioca, teria contratado os policiais

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Foram presos hoje (20) no Rio de Janeiro 17 policiais suspeitos de trabalharem como seguranças do bicheiro Rogério de Andrade. O grupo também monitorava agentes públicos e interferia em operações da polícia. Rogério, que assumiu o legado do tio Castor de Andrade no jogo do bicho carioca, seria o responsável por contratar os policiais. Ele chegou a ser preso em 2022, mas foi solto no mesmo ano após o STJ substituir a prisão por medidas cautelares. Atualmente, Rogério cumpre prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.