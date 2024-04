Pai de família executada dentro de carro teria tentado enganar traficantes se passando por policial Nesta quarta (3), um suspeito do ataque foi preso

O caso da família que foi executada dentro de um carro, na região metropolitana do Rio de Janeiro, teve uma reviravolta. As investigações indicam que o pai tentou enganar traficantes se passando por policial para vender informações. Nesta quarta (3), um suspeito do ataque foi preso.