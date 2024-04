Palmeiras arma esquema especial para contar com Endrick e Murilo na semifinal do Paulistão Jogadores estão servindo a seleção brasileira na Europa e vão voltar no avião particular da presidente Leila Pereira

