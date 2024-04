Palmeiras e Santos se preparam para a decisão do Paulistão no domingo (7) RECORD transmite a partida para todo o Brasil a partir das 17h30

Faltam apenas três dias para a grande final do Paulistão. Neste domingo (7), a partir das 17h30, a RECORD transmite para todo o Brasil o embate entre Santos e Palmeiras. Na ida, o Peixe venceu por 1x0 em casa. Para a decisão, o Verdão conta com os titulares poupados da estreia na Libertadores ontem (3), e o Santos fechou o treino para não dar pistas de como pretende encarar o rival. Além do título paulista, os dois times têm algo a mais em jogo: para o Santos, a chance de reabilitar a imagem do clube após o rebaixamento inédito para a Série B ano passado; para o Palmeiras, a chance do tricampeonato consecutivo do Paulistão, feito que o alviverde não alcança há 90 anos.