Palmeiras vence o Santos e conquista o Paulistão pela terceira vez consecutiva Com mais esse troféu, o técnico português Abel Ferreira chega a dez títulos com o Palmeiras

O Palmeiras venceu o Santos e conquistou o Campeonato Paulista pela terceira vez consecutiva. Com apenas 17 anos, Endrick foi de novo a estrela da noite, mesmo com uma lesão na coxa. O jovem sofreu um polêmico pênalti, que foi convertido por Raphael Veiga. O Verdão marcou mais uma vez com Piquerez. Com mais esse troféu, o técnico português Abel Ferreira chega a dez títulos com o Palmeiras.