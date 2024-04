Palmeiras x Novorizontino se enfrentam na quinta (28) pelas semifinais do Paulistão; assista na RECORD Jogo marca o reencontro da torcida e do time com o Allianz Parque, depois de dois meses jogando longe de casa

Amanhã (28), na tela da RECORD, você acompanha com exclusividade na TV aberta todas as emoções de Palmeiras x Novorizontino, partida válida pela semifinal do Paulistão 2024. O jogo marca o reencontro da torcida e do time com o Allianz Parque, depois de dois meses jogando longe de casa. O Palmeiras esteve por quatro anos seguidos em finais de Paulistão, e por isso leva o favoritismo; mas o Novorizontino, um dos destaques do interior paulista, leva consigo uma série de cinco jogos sem perder e chegou à semifinal após derrubar um gigante – o São Paulo – nos pênaltis.