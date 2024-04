Passageiro de carro de luxo está internado na UTI após acidente que matou motorista de aplicativo

Alto contraste

O passageiro que estava no carro de luxo no acidente do último domingo (31) está internado na UTI de um hospital em São Paulo. Ele precisou retirar o baço e tem quatro costelas quebradas. Depoimentos de testemunhas colaboram com a versão de que Fernando Sastre Filho bebeu antes do acidente. A mulher que foi a primeira a chegar ao local do acidente conversou com o jornalismo da RECORD, e deu detalhes sobre o que tinha acontecido. Dois dias após o acidente ela prestou depoimento, e não falou sobre as garrafas para a polícia, mas disse que Fernando aparentava estar bêbado.