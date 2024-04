Passageiros que perderam voo por queda de energia embarcam no Aeroporto de Congonhas, em SP Os pousos e decolagens foram suspensos por quase uma hora e meia ontem

O sábado (16) foi movimentado no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Muitos passageiros, que perderam o voo por conta da falta de energia elétrica na sexta (15), conseguiram embarcar somente hoje. Os pousos e decolagens foram suspensos por quase uma hora e meia ontem. A falta de energia elétrica também afetou as operações da torre de controle do aeroporto.