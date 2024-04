Alto contraste

Um carro caiu em um córrego na cidade de Lins, no interior de São Paulo, durante uma chuva intensa. Duas pessoas que estavam no veículo e um morador que tentou ajudar foram socorridas pelas equipes de resgate. O temporal registrou 75 milímetros de precipitação na quinta (21), mais da metade do que choveu em todo o mês de março.