Paulistão: veteranos em finais estaduais, Carille e Abel Ferreira se enfrentam neste domingo (31)

Neste domingo (31), às 6h da tarde, a RECORD transmite para todo o Brasil a primeira partida da final do Paulistão. A decisão entre Santos e Palmeiras marcam um duelo entre Fábio Carille e Abel Pereira, técnicos que, juntos, somam cinco títulos do estadual. O português esteve à frente do Verdão em quatro finais, levando duas taças para casa, enquanto Carille chegou também a quatro finais na carreira, mas levou três títulos. A primeira partida do duelo decisivo acontece na Vila Belmiro, casa do Santos, que havia jogado a semifinal no estádio do Corinthians.