PEC que altera tributação de igrejas e templos religiosos deve avançar após acordo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O governo federal e parlamentares chegaram a um acordo para avançar com a proposta de emenda à Constituição que altera as regras de tributação de igrejas e templos religiosos. O acordo definiu que igrejas e templos religiosos ficam isentos da cobrança de impostos na aquisição de bens e serviços em casos de campanhas gratuitas e com duração limitada. Na prática, as organizações vão continuar pagando os impostos, mas um sistema de ‘cashback’ vai permitir que recebam o valor tributado de volta.