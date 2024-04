Pesquisadores da Unifesp monitoram vida marinha em arquipélago no litoral de SP O estudo no arquipélago vai durar pelo menos mais dois anos

Num arquipélago localizado no litoral de São Paulo, pesquisadores usam a tecnologia para conhecer mais sobre a vida marinha. Com pequenos transmissores, eles acompanham a vida de arraias, e usando iscas, atraem e flagram detalhes da rotina de tubarões. Os pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo monitoram a vida marinha em Alcatrazes há dois anos. O estudo no arquipélago vai durar pelo menos mais dois anos; até aqui, já é possível dizer que a preservação do lugar pode salvar muitas espécies.