PF desarticula quadrilha suspeita de vender produtos químicos usados na produção de cocaína

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa suspeita de atuar na venda de produtos químicos usados na produção de cocaína. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Mato Grosso do Sul e em São Paulo. De acordo com as investigações, a quadrilha era formada por donos e sócios de sete empresas, que tiveram as atividades suspensas.