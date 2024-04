PF encontra segundo fuzil em carro usado por fugitivos de presídio de Mossoró Dupla foi capturada a 1.600 km da penitenciária no interior do Rio Grande do Norte

JR na TV| 06/04/2024 - 20h19 (Atualizado em 09/04/2024 - 13h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share