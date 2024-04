PF investiga financiadores da fuga dos dois presidiários da penitenciária federal de Mossoró (RN)

Alto contraste

A Polícia Federal investiga quem pode ter financiado a fuga da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento foram recapturados depois de 50 dias de buscas. A dupla teve uma rede de apoio e recebeu até dinheiro, via Pix, depois de escapar da prisão.