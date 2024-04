Polícia Civil de Pernambuco prende três suspeitos de participar do ataque ao ônibus do Fortaleza Os policiais ainda tentam cumprir outros quatro mandados de prisão

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu três suspeitos de participar do ataque ao ônibus com os jogadores do Fortaleza em fevereiro. Segundo a investigação, o ataque foi premeditado e organizado por integrantes de uma torcida organizada do Sport. Os policiais ainda tentam cumprir outros quatro mandados de prisão.