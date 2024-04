Polícia de SP descobre chácara usada para misturar cocaína com remédios veterinários A cocaína entrava no Brasil pela fronteira com o Paraguai

Traficantes de drogas têm misturado anestésicos de uso veterinário para aumentar o rendimento e o efeito da cocaína. De acordo com a polícia, a estratégia é armazenar o entorpecente em chácaras no entorno da capital paulista para não chamar a atenção da fiscalização. A cocaína entrava no Brasil pela fronteira com o Paraguai e era levada de carro até Jundiaí, a 50 quilômetros de São Paulo.