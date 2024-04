Polícia do RJ descobre mansão usada para fabricar anabolizantes que seriam vendidos em todo o país O dono do imóvel, Alessandro de Resende Guimarães, de 41 anos, é de Minas Gerais e estava foragido

Um foragido da Justiça de Minas Gerais foi preso no Rio de Janeiro. Ele estava numa mansão usada para fabricar anabolizantes. Segundo a investigação, os produtos feitos no local eram vendidos para clientes de diversas regiões do Brasil. O laboratório funcionava dentro de uma casa de alto padrão, na zona oeste do Rio. No quarto andar, a polícia encontrou milhares de ampolas de anabolizantes e equipamentos usados na fabricação. O dono do imóvel, Alessandro de Resende Guimarães, de 41 anos, é de Minas Gerais e estava foragido.