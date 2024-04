Princesa Kate Middleton reaparece e anuncia que realiza tratamento contra câncer A princesa postou um vídeo gravado no castelo de Windsor e pediu compreensão com os seus familiares

A princesa Kate Middleton revelou, nesta sexta (22), que faz tratamento contra um câncer. A esposa do príncipe William da Inglaterra disse que foi aconselhada a fazer quimioterapia preventiva. Em um vídeo gravado no castelo de Windsor, onde ela mora com a família, Kate conta que a descoberta foi um grande choque e pediu compreensão com seus familiares, que precisam de tempo, espaço e privacidade.