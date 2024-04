Alto contraste

Quase 20 mil pessoas estão desalojadas após as fortes chuvas que atingiram o sul do Espírito Santo, no fim de semana. Até agora, o temporal provocou 38 mortes no estado. Na rodovia ES-297, parte da estrada cedeu, com isso, o acesso à cidade de Apiacá, no sul do estado tem que ser feito por municípios do Rio de Janeiro.